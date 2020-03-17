Путин трижды за интервью сказал «скучновато»
Президент России Владимир Путин три раза за интервью ТАСС сказал «скучновато». При этом интервьюирующий его журналист Андрей Ванденко повторил это же слово дважды.
Президент произносил эти фразы в контексте рассказа о парламентских партиях в России. «Единая Россия» имеет контрольный пакет в Думе. «Кто-то может сказать: знаете, это так… скучновато», — отметил Путин.
Журналист Андрей Ванденко заявил, что это «бантик декоративный».
«Нет. Скучновато», — не согласился политик.
После этого журналист и президент еще некоторое время поговорили про «скучновато» и переключились на обсуждение политических партий, поговорили про оппозиционеров и политическую борьбу в России.
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