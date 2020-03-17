Путин объяснил, что такое политическая борьба

Президент России Владимир Путин заявил, что политическая борьба заключается в создании разных условий. Об этом он сказал в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, государство дает в рамках действующего закона политикам, в том числе и оппозиционерам, то, что нужно для осуществления своей деятельности.

«Государство обязано предоставить всем одинаковые возможности для отправления своих политических функций», — подчеркнул Путин.

Президент считает, что это и есть основы политической борьбы: у всех равные условия для эффективной работы. «А не так, чтобы председатель: «Ты — правящая партия? Замечательно. Будешь ездить на BMW, а все остальные будут ездить на «Запорожце», — резюмировал глава государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин убежден в необходимости оппозиции

— Путин рассказал, для чего нужна несистемная оппозиция