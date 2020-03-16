Эксперт: поддержка Путина связана с поддержкой Победы

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал результаты соцопроса ИНСОМАР. Согласно этим данным, 57% респондентов готовы поддержать Владимира Путина, если он выдвинется на пост президента в 2024 году, а 85% россиян возмущены попытками зарубежных государств принизить роль России в победе над нацизмом.

«Начнем с Победы — не потому, что она менее важна, а потому что здесь ответ проще. Для нас — мне вот 57 — и для более молодых, а более старых — так очевидно, Победа не просто победа в войне, огромной и кровопролитной, и так далее — все нужное подчеркнуть — а то, вокруг чего вообще формируется наше мировоззрение. Это основа нашего представления о том, что хорошо, а что плохо», — отметил политолог.

Именно поэтому, полагает Журавлев, у России и хотят отнять Победу, причем неважно кто — американцы, англичане, французы или украинцы. «Если усомниться в роли СССР в победе над Гитлером — то тогда можно в последующем усомниться вообще во всем, превратить нас в «империю зла» снаружи, во внешнем издании — это уже делается — и главное, усомнить нашу веру в том, что мы живем в нормальной стране. Это главная задача, понимаете», — добавил эксперт.

Журавлев добавил, что люди инстинктивно этому сопротивляются — если каждый хотя бы предположит верность западной точки зрения, то разваливается «представление человека о себе».

«То есть, мое представление о том, правильно ли я жил, правильно ли жили мои родители, мои деды — оно все подвергается сомнению в этом случае. А это совершенно невозможно, да? Меня удивляет, что 85% — я думал, там 99% будет. Это никак не зависит от политических взглядов — в эти проценты могут попасть и консерваторы, и либералы, и сторонники власти, и противники власти — это более глубокий вопрос, чем отношение к власти», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Поддержка возможности для Владимира Путина избираться на пост президента в 2024 году также не вызвала у Журавлева удивления.

«В условиях сложного положения в принципе хочется сохранить имеющуюся власть — потому что коней на переправе не меняют. Кроме того, авторитет Путина — это единственный политический авторитет, который у нас есть. Поэтому люди хотят его видеть президентом, а не кого-то другого. Просто больше некого», — считает он.

Политолог объяснил, что раз Путин остается у власти, это значит, что население страны может представить себе вектор развития.

«А если придет кто-то другой — у нас же в стране с лидером меняется принцип. Даже если придет кто-то из соратников Путина — а они рано или поздно придут к власти — это всегда чуть-чуть что-то меняет. А люди не хотят еще изменений — они хотят преодоления тех проблем, которые у них есть. С Путиным они связывают возможность преодоления проблем, а с каким-то другим лидером — скорее всего, возможность их появления», — пояснил Журавлев.

Он также подчеркнул, что поддерживая возможность переизбрания Путина, люди хотят избежать и дележа власти в элите, и изменения вектора политического и экономического развития в стране в целом.

Эксперт также заявил, что поддержка переизбрания Путина вовсе не означает, что он точно будет участвовать в выборах.

«Мы ведь не знаем, будет ли Путин избираться в 2024 году. Конституционная реформа всего лишь дает ему на это право. Я, правда, думаю, что будет — но не потому, что он этого хочет. Я прекрасно помню его речь в Думе, в начале этого срока. Он там говорит, что не хочет еще раз избираться. Но есть ли у нас альтернатива? Путин отличается одним качеством — он очень... человек долга. Как государственного, так и личного. Он всегда выполняет свои обещания», — считает Журавлев.

Фактически, продолжил он, если Путин сейчас не будет переизбираться, то он бы бросил корабль посреди бурного моря.

«Я думаю, он будет переизбираться, но это будет вопрос 2024 года. А сейчас он просто получил на это право. Люди, естественно, поддерживают его право быть избранным. Система ограничений двумя сроками имеет свой очень существенный плюс — у власти человек должен меняться. А с другой стороны — имеется существенный минус. Напомню, кстати, что Рузвельт был избран четырежды. Ситуация у нас, конечно, не настолько разгромная, как у Рузвельта в 1932-м. Но сейчас менять лидера более чем, как бы это помягче сказать — роскошно. Это большая роскошь, в этой ситуации — менять лидера», — подчеркнул Журавлев.

Также эксперт объяснил, почему россияне связывают Путина и День Победы, а также — защиту от пересмотра роли нашей страны в победе над Гитлером.

«После 90-х годов, когда мы не то что не праздновали 9 мая — даже Ельцин его праздновал. Потому что отменить 9 мая в России — тогда бы он никаким способом в 96-м году не переизбрался. Но это делалось совершенно в иной тональности. 9 мая девяностых — это не государственный праздник. Поэтому когда пришел Путин и снова вернулся к празднованию 9 мая — собственно, уравнял идеологическую позицию государства с идеологической позицией народа», — убежден Журавлев.

Он добавил: люди всегда воспринимали День Победы как главный праздник страны — когда он не был праздником, а это до 60-х годов.

«Для людей победа — признание победы величайшим праздником — и эпоха Путина — это синонимы», — подытожил эксперт.