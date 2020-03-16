Мадуро планирует посетить Москву для празднования 75-летия Победы
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен приехать в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла РФ в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова.
Дипломат отметил, что Мадуро получил приглашение от президента России Владимира Путина.
«Венесуэльцы планируют такую поездку», — сказал Мелик-Багдасаров.
Известно, что лидеры 17 стран подтвердили приезд в Москву.
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