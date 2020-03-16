Мадуро планирует посетить Москву для празднования 75-летия Победы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018... Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018...
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время мероприятия во дворце Мирафлорес в Каракасе, ноябрь 2018...
Manaure Quintero/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен приехать в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла РФ в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова.

Дипломат отметил, что Мадуро получил приглашение от президента России Владимира Путина.

«Венесуэльцы планируют такую поездку», — сказал Мелик-Багдасаров.

Известно, что лидеры 17 стран подтвердили приезд в Москву.

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