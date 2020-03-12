Путин назначил Чеботарева руководителем секретариата зампреда Совбеза России
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Президент России Владимир Путин назначил замминистра экономического развития Сергея Чеботарева руководителем секретариата заместителя председателя Совбеза РФ. Об этом сообщается на портале правовой информации.
«Назначить Чеботарева Сергея Викторовича руководителем секретариата заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — сказано в указе.
В феврале текущего года Чеботарев был назначен замминистра экономического развития.
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