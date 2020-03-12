Путин рассказал, что его обсчитывали и обманывали в прошлом

Журналист Андрей Ванденко спросил президента России Владимира Путина о том, обманывали ли его или обсчитывали в прошлом. Ответ главы государства публикует ТАСС.

Путин признался, что раньше его обманывали и иногда обсчитывали, однако он не заострял на этом свое внимание. Президент выразил уверенность, что журналист также сталкивался с подобным в прошлом. После этого Ванденко поинтересовался, что стало с теми, кто попытался обмануть Путина.

«Да ничего не было, чего. Знаете, в советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел», — ответил президент.

По его словам, когда он видел, что его в чем-то несерьезном обманывают, то предпочитал «не связываться».

«Без скандала лучше, себе дороже», — резюмировал Путин.

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