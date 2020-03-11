Эксперт: западные элиты опасаются Путина

Реакция зарубежных СМИ на поправки с Конституцию России свидетельствуют об обеспокоенности западных элит нахождением президента России Владимира Путина у власти, заявил член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.

По его словам, СМИ Запада опубликовали свои первые комментарии по поводу новых поправок еще до того, как эта идея была озвучена. Причем большинство публикаций было с посылом «Путин вечен», обратил внимание Манойло.

То есть, как он считает, это говорит о том, что они уже давно следят за поправками в Конституцию России.

Запад надеется, что никто не вечен, и они понимают, что сейчас с Путиным ничего сделать нельзя, констатировал он.