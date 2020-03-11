Путин признался, что обращается к Трампу по имени

Президент России Владимир Путин признался, что обращается к американскому лидеру Дональду Трампу по имени. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом», — сказал Путин.

Глава государства затруднился ответить на вопрос, с кем из американских президентов ему было комфортнее всего общаться. Он обратил внимание на то, что имел со всеми лидерами США (начиная с 2001 года) конструктивные отношения.

Путин отметил, что с экс-президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем-младшим у него были «добрые отношения».

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