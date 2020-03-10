КС должен озвучить решение по президентским срокам до голосования по поправкам

Позиция Конституционного суда России относительно поправки о снятии ограничения на число президентских сроков должна быть представлена до Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд должен предоставить гражданам России оценку конституционности данной поправки, отметил Крашенинников.

Ранее Государственная дума приняла поправку депутата Валентины Терешковой, позволяющую ранее занимавшим пост президента лицам быть кандидатами на выборах после вступления в силу изменений в Конституции. При этом число предыдущих президентских сроков не будет учитываться.

Известно, что эту поправку уже одобрил президент России Владимир Путин. Однако он заявил, что ее необходимо согласовать с Конституционным судом.

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