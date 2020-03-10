Госдума поддержала поправку о президентских сроках

Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, о президентских сроках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно поправке Терешковой, лица, которые занимали или занимают пост главы государства на момент вступления поправки, могут быть кандидатами на президентских выборах после вступления в силу изменений в основном законе. При этом число предыдущих президентских сроков не будет учитываться.

Известно, что эту поправку уже одобрил президент России Владимир Путин. Однако он заявил, что ее необходимо согласовать с Конституционным судом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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