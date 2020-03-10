Поправка, дающая Путину возможность переизбраться на президентский пост, внесена в Госдуму

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в... Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Конституционная поправка, дающая возможность переизбраться действующему президенту России Владимиру Путину, поступила в Государственную Думу, сообщает «Интерфакс».

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