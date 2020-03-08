СМИ: Яценюк намерен вернуться во власть

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк планирует возглавить Нацбанк страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Собеседник издания отмечает, что Яценюк после недавних перестановок в украинской власти якобы указывает на то, что он стал «бы хорошим главой НБУ».

«Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», — рассказал источник.

Он добавил, что в офисе Зеленского пока «стараются держаться от Яценюка подальше».

По словам источника, также к новой украинской власти пытается примкнуть бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

Рада 4 марта отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на эту должность Дениса Шмыгаля. Кроме того, парламент утвердил новый состав правительства.