Экс-премьер Гончарук покинул Украину
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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает «Известия».
Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, сказав, что улетает в отпуск.
4 марта Верховная рада проголосовала за отставку украинского правительства, возглавляемого Алексеем Гончаруком.
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