Экс-премьер Гончарук покинул Украину

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Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва... Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва...
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва...
РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает «Известия».

Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, сказав, что улетает в отпуск.

4 марта Верховная рада проголосовала за отставку украинского правительства, возглавляемого Алексеем Гончаруком.

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