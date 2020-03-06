Путин заявил, что отсутствие сильной президентской власти губительно для России

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от сильной президентской власти окажет негативное влияние на ситуацию в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в России «будет плохо» в случае отсутствия такой власти.

«У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе», — сказал Путин.

Он привел в пример Бельгию, где уже год не могут сформировать правительство.

«А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — заключил Путин.

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