Песков назвал совпадением беседу Путина и Эрдогана под часами «Переход через Балканы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор главы государства Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайпа Эрдогана под часами «Переход через Балканы» — это совпадение. Об этом сообщает «Подъем».

По словам Пескова, часы Евгения Лансере со скульптурной композицией уже около 20 лет находятся в кабинете Кремля, где состоялись переговоры политиков.

«Ну конечно, это совпадение», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее пользователи сети писали, что беседа политиков под часами, на которых запечатлен подвиг русских солдат, разгромивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах, это троллинг.

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