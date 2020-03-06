Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили, что основной закон принимался в особых условиях», — сказал российский лидер на встрече с руководителями фракций Государственной думы.

Он напомнил, что сам говорил об этом в послании Федеральному собранию.

По словам Путина, на данный момент ситуация в стране «изменилась кардинальным образом» и с момента принятия конституции страна стала другой, поэтому поправки востребованы.

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