В Кремле проходят переговоры Путина и Эрдогана

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган прибыл в Москву, чтобы обсудить с Путиным обострение военного конфликта в Сирии. Он выразил уверенность, что итоги переговоров поспособствуют разрешению ситуации в Идлибе.

Путин заявил, что они поговорят сначала наедине, а затем подключат членов турецкой делегации.

Ранее появилась информация, что вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан.