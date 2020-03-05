Путин ответил на вопрос об оттоке молодежи за границу

Журналист спросил президента России Владимира Путина об его отношении к тому, что, согласно данным соцопросов, половина молодых людей хотят уехать из России. Ответ политика публикует ТАСС.

Глава государства отметил, что опросы, как и целевые группы, бывают разные. «Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться», — добавил Путин.

Даже если российские специалисты находят себя на мировом рынке труда, это означает, что в России «хорошая высшая школа». Президент согласился, что государство должно много работать, чтобы у людей было желание реализовываться в своей стране.

Заключая, он отметил, что хороших специалистов, которые не хотят уезжать из России, становится все больше.

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