Новый премьер Украины перечислил главные задачи правительства

Новый глава правительства Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи в работе нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по его мнению, наиболее важными направлениями работы кабмина является укрепление национальной безопасности и обороны, завершение конфликта в Донбассе и возвращение Крыма.

Он также добавил, что планирует работать над реформой децентрализации и созданием благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, новый премьер сказал о важности повышения качества медицины и образования в стране.

При этом Шмыгаль отметил, что планирует оставить курс кабмина неизменным.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба кабмина. Рада отправила Гончарука в отставку и избрала на его место Шмыгаля.

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