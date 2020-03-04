Муфтий Татарстана пояснил позицию по поправке о государствообразующем народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин пояснил свое высказывание по поводу внесения понятия «государствообразующий народ» в Конституцию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Духовное управление мусульман Татарстана.

Так, он пояснил, что не одобряет лишь ее формулировку. Он считает правильным выделение особого статуса русского языка как государственного.

Однако по его мнению, было бы правильнее использовать формулировку «выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа» при внесении изменения в Конституцию. Муфтий считает, что именно такой вариант смог бы подчеркнуть многонациональность государства, и его особую роль в судьбе русского народа.

Самигуллин также подчеркнул, что выражал сугубо личное мнение.

До этого муфтий Татарстана заявил, что не видит положительных перспектив во внесении понятия «государствообразующий народ» в Конституцию.

Ранее президент России Владимир Путин внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Татарстане негативно оценили поправки о государствообразующем народе

— Путин внес в Госдуму поправку о браке