В Госдуму внесли 1,3 тыс. предложений по Конституции

В Госдуму поступило 1,3 тыс. предложений об изменениях в Конституцию РФ, , что свидетельствует о высоком общественном интересе к этому процессу, сообщила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

«Из поправок политических партий больше всего было учтено поправок от КПРФ — это 22 поправки. От ЛДПР — 12 поправок, от «Справедливой России» — десять поправок», — уточнила она.

По словам Соколовой, большая часть предложенных поправок касается социальных гарантий.

Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) обозначил наиболее важные для россиян перемены в Конституции. По его словам, на первом месте находятся пенсии, на втором — поддержка семьи и детства, на третьем — минимальная оплата труда, то есть защита прав человека. Сфера здравоохранения в этом рейтинге заняла четвертую строчку.