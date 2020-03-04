Песков пояснил поправку о народе в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия «государствообразующий народ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по его словам, это предложение не ущемляет права национальных меньшинств.

Он считает, что опасения на этот счет являются неоправданными.

Песков также подчеркнул, что в новой редакции статьи 69 Конституции предполагается защищать культурную самобытность всех народов и этносов России в целом, тем самым гарантировать права коренных малочисленных народов.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как «государствообразующий народ».

Он отметил, что не видит «положительных перспектив в отражении» в основном законе страны этого понятия «применительно к одной-единственной нации». По его словам, русские и представители других коренных народов являются россиянами.

До этого президент России Владимир Путин 2 марта внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.