Песков ответил на недовольство муфтия Татарстана поправкой в Конституцию

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что поправка в Конституцию о статусе русского языка как языка государствообразующего народа не ущемляет права других национальностей. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил безосновательность опасений малочисленных народов. Он обратил внимание на то, что в основном законе страны предлагается гарантировать права коренных малочисленных народов, культурную самобытность всех народов и этнических общностей России.

Ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как «государствообразующий народ». Он отметил, что не видит «положительных перспектив в отражении» в основном законе страны этого понятия «применительно к одной-единственной нации». По его словам, русские и представители других коренных народов являются россиянами.