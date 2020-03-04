В Кремле заявили, что понятие «государствообразующий народ» не ущемляет ничьи права

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова муфтия Татарстана Камиля Самигуллина о поправке в Конституцию о народе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что муфтий Татарстана Камиль Самигуллин не поддержал включение в Конституцию такого понятия, как «государствообразующий народ». Он заявил, что не видит «положительных перспектив в отражении» в основном законе страны этого понятия.

По словам Пескова, понятие «государствообразующий народ» никоим образом не ущемляет права национальных меньшинств.

«Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 69, то там как раз предлагается гарантировать права коренных и малочисленных народов» , — отметил он.

Песков назвал опасения, что кто-то будет ущемлен, «безосновательными».