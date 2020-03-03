Верховный муфтий положительно оценил поправку о государствообразующем народе

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал внесение понятия «государствообразующий народ» в Конституцию РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в данном случае не говорится о том, что только русский народ будет считаться государствообразующим.

По его мнению, данная поправка будет являться своего рода обоснованием для восприятия русского языка как государственного на всей территории России.

«Я за», — заключил возглавляющий Центральное духовное управление мусульман Таджуддин.

Муфтий также подчеркнул, что согласно поправке, русский народ входит в союз равноправных народов России, что означает добровольность присоединения народов к союзу.

Ранее муфтий Татарстана не нашел положительных перспектив во внесении понятия «государствообразующий народ» в Конституцию.

До этого 2 марта президент России Владимир Путин внес поправку о государствообразующем народе и прочие поправки в Госдуму перед вторым чтением законопроекта об изменении Конституции.

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