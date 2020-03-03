В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе встречи 5 марта в Москве обсудят ситуацию с обострением в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты Турции и РФ встретятся в Москве 5 марта

«Лидеры двух стран обсудят проблематику сирийского урегулирования с учетом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

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