Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, в любой стране всегда существует часть общества, недовольная действующей властью. Однако, как считает президент, эти граждане вносят вклад в развитие государства.

«Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее», — отметил президент.

Кроме того, Путин пояснил, что в России разрешено публично выражать протест действиям государственной власти. Тем не менее, как он уточнил, делать это необходимо законным путем. По мнению Путина, есть правила, которых должны придерживаться все граждане государства, иначе пошатнется общественный порядок, и будут «страдать конкретные люди».

Ранее президент объяснил поведение росгвардейцев на московских митингах летом 2019 года.