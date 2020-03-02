Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

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Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в... Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в...
Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в профильный комитет поступили поправки президента страны Владимира Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции, передает РИА «Новости».

Володин уточнил, что все изменения изложены на 24 станицах проекта. Они направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

«Надеюсь, что вам они также будут интересны», — отметил он.

Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам, закрепление ряда социальных гарантий и не только.

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