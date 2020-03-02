Путин заявил о создании условий, при которых никто не захочет воевать с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с другими странами и сделает так, что и они этого не захотят. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, впервые за новейшую историю Россия в гонке вооружений занимает лидирующую позицию. Эта уникальная ситуация сложилась, несмотря на то, что расходы на оборонный бюджет страны и численность армии сократились.

Президент подчеркнул, что благодаря разработанным гиперзвуковым ударным комплексам межконтинентальной дальности, Россия задает тон на международной арене.

«Мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов. Теперь они догоняют нас», — заметил Путин.

Однако глава государства уточнил, что современное вооружение является средством для поддержания стратегической стабильности в мире. По его мнению, системы ударного наступательного оружия нужны России не для войны, а для поддержания мира.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — пояснил президент.

Путин добавил, что поддержание стратегической стабильности и баланса принципиально важно не только для России, но и для международной безопасности.

Ранее Путин рассказал, как американский лидер Дональд Трамп жаловался ему на огромные военные расходы.