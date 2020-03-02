В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Эрдоган прибудет в Москву с визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», — сказал Песков.
Ранее администрация Эрдогана подтвердила намерение президента Турции посетить РФ 5 марта.
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