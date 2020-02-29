МИД Турции сообщил дату встречи Путина и Эрдогана

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся 5 или 6 марта, передает ТАСС.

Чавушоглу отметил, что вопрос о ситуации в Идлибе может быть решен только на встрече лидеров государств.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, более 30 были ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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