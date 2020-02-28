Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА «Новости».

Разговор состоялся по инициативе Эрдогана.

«Разговор был подробный и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации», — сказал Лавров.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин в разговоре отметил приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками в Сирии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертв стало больше: Турция считает потери в Идлибе

— Эрдоган анонсировал дату и место переговоров с Путиным по Идлибу