Эксперт объяснил, почему с поправками в Конституции не будет обнуления президенства

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин прокомментировал заявление Владислава Суркова о том, что со вступлением в действие поправок к Конституции фактически произойдет обнуление президентских сроков.

«Я не разделяю это видение Суркова, потому что оно не отвечает юридическим основаниям. Дело в том, что Сурков ссылается на аналогию с губернаторами, но если мы посмотрим законодательство о высших должностных лицах, то мы увидим, что там есть четкая оговорка, по крайней мере, была, что отсчет сроков начинается с момента вступления в должность. И для губернаторов, которые избирались после 2012 года, эта оговорка как раз и означала обнуление.

Собственно, о чем и говорит Сурков, что вот там было обнуление. Да, тут было обнуление. Но в том, что касается президентских полномочий, никто эту оговорку делать не собирается, насколько я понимаю, в Конституцию, а это значит, что обнуление сроков нет ни для Путина, ни для Медведева, как для бывшего президента.

Второй аспект — слова самого президента. Путин четко говорит, что «я не собираюсь вечно сидеть на посту президента, я не собираюсь использовать хитрые уловки, чтобы остаться на новый срок», то есть он сам говорит, что «обнуление не для меня». Мы должны этому, соответственно, верить. Зачем сомневаться в словах главы государства, который нас никогда не обманывал?

Наконец, третье, это то, что Путину не нужны какие-то дополнительные особые гарантии, чтобы быть главным политическим игроком. Он и так главный политический игрок и будет им после того, как оставит президентские полномочия, потому что он создавал эту систему. Он является ее демиургом, отцом, создателем. И от этого никуда не деться. Поэтому он в любом случае сохранит высшее влияние на систему», — заявил Данилин в интервью «Газете.Ru».