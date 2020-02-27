В ОНФ пошутили про «Незыгаря», отвечая на вопрос об объединении с ЕР
Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов прокомментировал в четверг публикации в СМИ о якобы грядущем объединении Фронта и «Единой России».
Кузнецов признался, что не может всерьез отвечать на этот вопрос.
«Поэтому скажу так: действительно планировалась коалиция, мы думали объединиться с [Telegram-каналом] «Незыгарь», «Медузой», «Википедией», а также рассматривали еще два варианта - «Уральские пельмени» и »Яндекс. Еда», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Кузнецов пригласил на грядущий Медиафорум ОНФ автора соответствующего материала. Это нужно, чтобы журналист понял, что Фронт — организация вовсе не политическая.
О том, что никакого объединения на самом деле не планируется еще в среду, 26 февраля, сообщил «Газете.Ru» член Центрального штаба ОНФ Николай Говорин.
В том же духе выразился и замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.
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