Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное решение глава государства принял на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Как отмечается, выбор этой даты инициировал член Совета Федерации Андрей Клишас. По его мнению, 22 апреля является «оптимальным» днем, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что 22 апреля будет оплачиваемым нерабочим днем.

«Это будет оплачиваемый выходной день. Это никакой не отгул, не специальная там история, не за свой счет человек возьмет», — сказал Крашенинников.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

Организовать общенародное голосование по поправкам в Конституцию президент поручил Центральной избирательной комиссии.