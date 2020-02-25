Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

В настоящее время переговоры с Тигипко продолжаются, заявили источники.

В офисе президента Украины данную информацию комментировать отказались, ответ от компании Тигипко «ТАС» на момент публикации материала получен не был, отмечает издание.

В 1997-1999 годах Тигипко занимал пост заместителя премьер-министра Украины, впоследствии был назначен министром экономики в правительстве Виктора Ющенко. В 2010 году Тигипко участвовал в президентских выбора и занял третье место. Во время президентства Виктора Януковича вновь занял должность заместителя премьера.

Отмечается, что Тигипко попадает под действие закона о люстрации, так как являлся членом правительства при Януковиче, ему запрещено занимать высокие государственные должности.

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