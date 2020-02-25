Мишустин назвал главные задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что две важнейшие задачи нового правительства заключаются в повышении доходов населения и увеличении темпов развития экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

На встрече с участниками Совета по стратегическому развитию области Мишустин подчеркнул, что в данный момент правительство прикладывает все усилия для достижения этих целей. По его мнению, улучшение финансового положения граждан и экономический прогресс положительно скажутся и на других сферах: образовании, науке, бизнесе.

Кроме того, министр добавил, что кабмин выполняет задачи, заявленные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию.

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