В голосовании по поправкам в Конституцию хотят участвовать 66% россиян

В голосовании по внесению поправок в Основной закон страны планируют участвовать две трети россиян, заявил во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

При этом 41% точно явятся на участки, пояснил он.

Также четверть россиян скорее примут участие, 11% точно не пойдут голосовать, 23% не определились.

По словам Федорова, которого цитирует РИА «Новости», 79% участвовавших в исследовании в курсе того, что подобное голосование готовится, в то время как каждый пятый узнал об этом в ходе социологического опроса.