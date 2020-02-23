В России назвали блефом учения США по отражению российского ядерного удара

Российские политики считают, что американские учения по отражению удара из России — провокация и притворство, передает РИА «Новости».

Так, член Совета Федерации Ольга Ковитиди сказала, что Вашингтон, которому необходимо изменить свое мышление, превосходит все страны в умении блефовать и имитировать.

Член верхней палаты российского парламента Константин Косачев выделил несколько целей учений: «сыграть мускулами» перед странами НАТО и заверить их в американском могуществе, подогреть европейский страх перед Россией и подготовить почву для размещения своих ракет в Европе.

Сенатор Сергей Цеков убежден, что организаторы ядерных учений — «больные люди». Хотя, по его словам, удивляться происходящему нечего.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал действия США «хорошей попыткой пиара», чтобы повысить давление на других членов НАТО.

Ранее Пентагон заявил, что провел ядерные учения. Имитировался сценарий российского ядерного нападения и последующая реакция США. В мероприятиях также приняли участие конгрессмены, чтобы получить опыт общения во время ядерного кризиса.

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