Потуремский подтвердил выводы доклада о страхе россиян в случае ухода Путина

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал опубликованное в пятницу исследование Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.

«Могу сказать, что для меня, как для практикующего социолога, это не стало неожиданностью. Все что перечислено в докладе совпадает с моей практикой. И в этом смысле спасибо коллегам, что они, ну, наверное, первые смогли это описать и систематизировать», — рассказал Потуремский в интервью «Газете.Ru».

«Да, действительно, есть определенные страхи и опасения. Да, действительно, имеет место такое отношение у людей, что Владимир Владимирович Путин должен остаться как фигура и во внутренней, и во внешней политике. И собственно структура страхов описана [в докладе «Уйти нельзя остаться»] достаточно точно», — отметил Потуремский.