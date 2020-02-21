Эксперт разъяснил доклад о страхе россиян в случае ухода Путина

Политолог Марат Баширов прокомментировал опубликованное в пятницу исследование Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.

«Это очень интересный взгляд, на самом деле, потому что все сейчас обсуждают поправки в конституцию, а Алексей Чеснаков посмотрел на этот процесс как бы глазами обычного человека, обычного избирателя. И это в принципе очень совпадает с теми рассуждениями, которые есть у политологов, которые опасаются, что человека, равного Владимиру Путину, на сегодняшний день в России не существует, и поэтому, когда начинаются разговоры о том, что он чуть ли не досрочно уйдет, это, в общем, рождает такие массовые опасения у большинства россиян, поскольку все понимают, что все-таки при нем есть стабильность, есть авторитет страны, идет работа по нацпроектам, а это как раз то, что интересует обычных людей, — дороги, инфраструктура, больницы, школы», — отметил Баширов в интервью «Газете.Ru»

Люди опасаются, что если президент Путин вдруг уйдет с поста президента, то будет драка за власть, будет драка за собственность, констатировал эксперт.

«Ну и не очень понятно, как будет разрешаться ситуация, например, на внешних каких-то рубежах. Все-таки президент Путин является очень авторитетным человеком в мире. Эти опасения существуют, но параллельно я хочу обратить внимание, что сегодня Кремль разъяснил, что никуда президент уходить не собирается. Он еще будет работать пять лет у нас, чуть меньше, — четыре с половиной, скажем так. Поэтому само исследование оно интересное, оно порождает, на мой взгляд, очень полезную дискуссию, но вместе с тем мы все-таки надеемся, что до 2024 году президент Путин будет исполнять свои обязанности», — пояснил Баширов.