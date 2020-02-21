В Кремле отреагировали на доклад о страхах россиян в случае ухода Путина с поста
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившийся доклад о страхах россиян в случае ухода Владимира Путина с поста президента России, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал доклад «Уйти нельзя остаться», в котором называются опасения и страхи граждан в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Песков отметил, что Путин находится в начале своего президентского срока.
«А куда же, хочется спросить политологов, куда же все время уходят Путина. Он в начале своего президентского срока. Его все время куда-то уходят, а потом неистово обсуждают. Оставляю без комментария эвентуальные страхи», — заявил Песков.
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