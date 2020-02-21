Путин присвоил Ирине Волк звание генерал-майора

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении официального представителя МВД России Ирины Волк звания генерал-майора полиции. Об этом говорится на портале правовых актов.

Указ датирован 20 февраля.

Отмечается, что Волк стала одной из 24 человек из органов внутренних дел, кто получил новое звание.

Кроме того, Путин присвоил воинские звания высших офицеров спецназначений высшего начальствующего состава и высшего спецзвания еще свыше 20 военнослужащим ВС РФ, военнослужащему МЧС, пятерым из нацгвардии страны, 24 сотрудникам органов внутренних дел и т.д.

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