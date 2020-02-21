Путин: экс-руководство Украины стремилось лишь сохранить украденное у народа
Президент России Владимир Путин заявил, что бывшее руководство Украины не заботилось об интересах государства, а лишь стремилось сохранить украденные блага. Об этом российский лидер сообщил в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
По словам президента, люди, которые возглавляли Украину преследовали только личные цели.
«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено, до сих пор», — отметил Путин.
Как заявил президент, украденные деньги высокопоставленные чиновники отправляют в заграничные банки, а чтобы защитить свои капиталы, «торгуют русофобией».
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