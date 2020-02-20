Меркель и Макрон сообщили Путину о готовности провести совместную встречу с Эрдоганом

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о ситуации в Идлибе, во время которого немецкий и французский лидеры предложили российскому главе государства провести совместную встречу с турецким президентом Тайипом Эрдоганом для преодоления кризиса, передает ТАСС.

«Они объявили [Меркель и Макрон] о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом [Тайипом] Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса», — сообщил Зайберт.

Также Макрон и Меркель потребовали немедленного прекращения боевых действий и предоставления беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция начала наступление в Идлибе

— Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе по астанинским соглашениям

— Худший сценарий: Турция готова начать операцию в Сирии