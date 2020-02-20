Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как прожить на 12 тысяч рублей (МРОТ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не могу вам ответить на этот вопрос, это не входит в мои функции. Этот вопрос, скорее, риторический», — сказал Песков.

Накануне в ходе общения с жителями Петербурга одна женщина спросила президента Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц. Он признал, что это «очень трудно».

При этом представитель президента сказал, что с случаями, когда пенсия составляет 10 тысяч рублей, нужно разбираться индивидуально.

«Эта сумма ниже прожиточного минимума и ниже МРОТ, поэтому здесь, конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться. Мы неоднократно разбиралась с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения по каналам прямой линии», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что не считает состоявшийся в Петербурге разговор провокацией.

«Нет, я не думаю, что провокация. Вы знаете, что Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам. Вчера он увидел, что просто собрались люди, он подошел к ним, чтобы пообщаться. Ну и стояла женщина, которая совершенно спокойно говорила с президентом, здесь вряд ли можно говорить о каких-то провокациях», — отметил Песков.

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