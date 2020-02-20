Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в России в 2019 году
Президент России Владимир Путин заявил, что благодарен Соединенным Штатом за то, что они предоставили информацию и тем самым помогли предотвратить теракт в России в конце 2019 года, цитирует ТАСС.
Он рассказал, что ФБР предоставило сведения, после этого 27 декабря в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Они планировали совершить теракты в новогодние праздники.
«Мы признательны нашим партнерам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, будет также помогать США.
«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Задержаны двое готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян
— В Госдуме намерены ужесточить закон о ложных сообщениях про теракты
— Трамп отметил «отличную координацию» между Россией и США по предотвращению терактов