Путин рассказал об отношениях с Медведевым
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Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, обсуждал ли он заранее роспуск правительства с Медведевым, глава государства сказал, что это его личные с бывшим главой правительства отношения.
«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — признался Путин.
Он добавил, что Медведев заранее осведомлен о готовящейся отставке правительств.
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января 2020 года.
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