Путин рассказал об отношениях с Медведевым

Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях с заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он заранее роспуск правительства с Медведевым, глава государства сказал, что это его личные с бывшим главой правительства отношения.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали», — признался Путин.

Он добавил, что Медведев заранее осведомлен о готовящейся отставке правительств.

Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января 2020 года.

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