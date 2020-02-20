Путин рассказал о причине роспуска правительства РФ

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах роспуска правительства под председательством бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В 2018 году кабмин покинули Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов, Михаил Мень, Михаил Абызов. 15 января 2020 года произошла полная отставка правительства.

Отвечая на вопрос, почему так скоро и неожиданно было принято решение о роспуске правительства, глава государства отметил, что за полтора-два года могло «случиться больше». Он добавил, что прежний состав сделал немало с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов.

Президент пояснил, что необходимо было дать место людям с современной подготовкой «настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития».

Путин обратил внимание, что несмотря на роспуск, «костяк» правительства в значительной степени все же остался.

«Я считаю, что это чрезвычайно важно. Скажу почему. Ну если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей», — сказал глава государства.

Он пояснил, что реализовывать нацпроекты необходимо именно в правительстве, поэтому сейчас там столько людей из администрации.

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