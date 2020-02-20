Мартынов: обсуждение поправок к Конституции демонстриует, чем дышит общество

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 19 февраля провел круглый стол «Конституция гражданского общества», посвященный предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию страны.

«Никто не переписывает Конституцию — это важно понимать», — подчеркнул политолог и правозащитник Алексей Мартынов.

По его мнению, одна из целей выступления президента по этим поправкам уже выполнена — оно не оставило никого равнодушным. Мартынов утверждает, что к решению этого вопроса подключились все активные граждане страны.

«Это (обратная связь — «Газета.Ru») будет так или иначе использоваться в дальнейшем. В каких-то кодексах, законотворческой деятельности. Это нужно для понимания того, чем дышит общество», — сказал политолог.